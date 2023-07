Le Beau Vélo de RAVeL : quatrième étape à Mons, le 29 juillet 2023

Direction la capitale du Hainaut, dans l’ancienne capitale des comtes de Hainaut, la ville de Mons. Ville au patrimoine historique et culturel d’une richesse étonnante, Mons est la capitale européenne de la culture 2015 et capitale culturelle Wallonne. On y trouve, pour le plus grand plaisir des visiteurs : des paysages verdoyants, de nombreux musées, des monuments, comme son beffroi classé par l’UNESCO, mais aussi des découvertes insolites et des artisans qui mettent en valeur les produits du terroir.