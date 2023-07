Le Beau Vélo de RAVeL : première étape, Couvin le samedi 8 juillet 2023

A 13h, le départ sera précisément donné au pied du moulin à vent de Tromcourt, un édifice composé de briques et de pierres bleues, bâti sous Napoléon 1er en 1816, il servait à produire de la farine. Aujourd’hui on peut le visiter, il a totalement été refait et il fournit toujours de la farine moulue et bio, que vous trouverez dans certains magasins de la commune. Après cette belle histoire de farine, les cyclistes se dirigeront vers Mariembourg.

Un petit bout d’histoire…

Au 16éme siècle, la région était souvent dévastée par les armées françaises. Pour la sécurité de notre pays Charles Quint chargea donc sa sœur, Marie de Hongrie, de rechercher des emplacements pour la construction de forteresses. C’est ainsi que Mariembourg devint une ville fortifiée, dont le plan géométrique des rues en étoile a été conservé.

Continuons le parcours vers Frasnes, un village de calcaire situé sur un versant doux, entre d’anciennes carrières dites : " carrières du Nord " et le " Tienne du Lion ". Fin 19ème siècle, le village accueillait des industries de la pierre et de la fonte, notamment la fabrication de la poêlerie était prisée.