Le Beau Vélo de RAVeL : huitième et dernière étape à Bastogne, le 26 août 2023

Aujourd'hui elle a abandonné les révisions scolaires pour se concentrer sur des projets qui l’animent au plus profond et qui concernent l’écologie et notre avenir. On la voit notamment dans les JT du dimanche soir, dans la page " Un Œil Sur Demain ". Elle démarre en septembre un nouveau projet nommé " Y’a pas de planète B ! " pour nuancer les idées reçues sur le climat, l’environnement et le futur de l’humanité. Sur Tipik à partir du 2 septembre, aussi sur Euvio et le Youtube de la RTBF.

C’est important d’être le reflet d’initiatives qui sont plus en lien avec la situation climatique

Elle fait enfin partie de la Cellule impact au sein de la RTBF pour sensibiliser et coordonner les projets liés au climat et à l’environnement.