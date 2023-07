Adrien et toute l’équipe vous ont proposé de réaliser une boucle entre les eaux blanches et noires, au cœur du nouveau parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Un lieu d’une superficie de plus de 22.000 ha, s’étendant sur cinq communes : Viroinval, Couvin, Chimay, Froidchapelle et Momignies.