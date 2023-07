Le Beau Vélo de RAVeL : cinquième étape à Silly, le 5 août 2023

Nous sommes dans le Nord du Hainaut, non loin de la frontière linguistique. Silly se traduit d'ailleurs par "Opzullik" (Haut-Silly) tandis que Bassilly est converti en "Zullik". D'ailleurs, le village doit son nom à la Sille, affluent de la Dendre.

En toute tranquillité, de village en village, on va se la couler douce le long du cours d'eau. Les premiers villages que nous traversons sont Gondregnies, qui se situe dans la vallée de la Dendre, et Fouleng.

Petite halte dans le parc du château de Thoricourt. C'est ici qu'est organisé, depuis 22 ans sous chapiteau, le "Théatre au vert" : des professionnels des planches descendent en campagne, pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes. "Tu as l'impression de jouer dans la nature" témoigne Bruno Coppens, habitué de l'événement.

Il n'y a ni murs ni loges, tu rencontres plein de personnes

Après cette halte artistique, on se remet en selle pour longer les bois de Cambron, d’Enghien et de Silly, direction Saint-Marcoult et Bassily. Durant la seconde Guerre Mondiale, le maquis de Saint-Marcoult fut un centre de parachutage et de commandement. Les 2 et 3 septembre 1944 affluaient près de 400 hommes pour former un véritable camp retranché. Les habitants furent mis à contribution pour fournir assistance aux résistants. D'ailleurs, le Maquistory installé dans la chapelle du hameau raconte cette épisode historique.