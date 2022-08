Le Beau Vélo de Ravel à Woluwé-Saint-Pierre : un bout de campagne à Bruxelles !

De Woluwé, elle rejoint Auderghem sur 6 kilomètres en passant par un immense parc. De style "jardin anglais", il ravit petits et grands, marcheurs, joggeurs ou cyclistes. On peut y pique-niquer, prendre le soleil, profiter des plaines de jeux. Le relief est plat donc facile pour les seniors. Il abrite aussi une faune et une flore exceptionnelles. On dénombre environ 180 essences d'arbres différentes. Oiseaux d'eau et papillons y sont nombreux. C'est un air de campagne et de convivialité au sud d'une grosse ville qui, à coup sûr, vaut le détour.