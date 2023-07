Suarez, c’est la rencontre dans un supermarché de Marc Pinilla et de trois musiciens Malgaches, qui ont un studio d’enregistrement. Au bout de toutes ces années, les membres du groupe ont fait de leurs différences une force et travaillent en harmonie. Une façon de faire positive, qui se ressent dans la musique du groupe. Marc se lance dès 2013 dans l’aventure The Voice Belgique, il y passera plusieurs saisons et la rencontre avec le talent d’Alice On The Roof, lui donne l’envie de produire et de réaliser son premier album.

Le nouveau single de Suarez, s’intitule " La Vie Devant ", est extrait de l’album " Vivant " sorti en 2020 et qui nous invite à profiter de la vie. Pour consulter les prochaines dates de tournées c’est ici.