Le Beau Vélo de RAVeL 2022 : troisième étape Gouvy-Trois Vierges !

Après avoir remporté le trophée de la plus belle voix de Belgique haut la main, Charlotte prend le pseudonyme Charles et continue de conquérir le milieu musical belge. En 2021, elle dévoile son premier EP contenant les titres "Riddle", "Far Gone", et "Without you" qui deviennent rapidement des tubes. Un style unique qui l’emmène sur les plus belles scènes de Belgique. En mai dernier, elle a dévoilé son premier album très prometteur intitulé "Until We Meet Again".