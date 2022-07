Le Beau Vélo de RAVeL 2022 : sixième étape, Woluwe-Saint-Pierre - La Hulpe !

La construction de l’Europe et l’arrivée de l’Otan ont peu à peu transformé cette commune verte en quartiers résidentiels et parcs verdoyants mais sans en tuer l’âme.

Direction Tervueren et son Musée du Tram, à deux pas de l’ancienne ligne de chemin de fer devenue promenade verte. Ici l’Art déco pointe son nez au début du XXè siècle avec la construction du palais Stoclet. Les étangs Mellaerts ajoutent un charme bucolique à la commune. Côté gastronomie, vous trouverez de bonnes adresses à tous les prix, et aussi le célèbre magasin Rob, dédié aux produits alimentaires les plus délicats. A noter aussi le Musée de l’Afrique centrale situé dans un magnifique parc avec ses plans d’eau et un jardin à la française.