Le Beau Vélo de RAVeL 2022 : septième étape, Popuelles (Celles) !

A deux pas des Ardennes flamandes, de Tournai et de l’Escaut, le petit village de Popuelles se perd au cœur de grands espaces inhabités. Il vit au rythme des saisons, entre labours, semis et récoltes. Aucune route principale ne la traverse, seuls deux ruisseaux qui lui donnent un côté encore plus pittoresque.

C’est parti pour une randonnée sur le réseau de vélo tourisme à points nœuds. Ici aucune grand-route à emprunter, aucune route nationale à traverser, on reste loin de toute concentration de population.

Entre Popuelles et Velaines, vous apercevrez le Mont de l’Enclus et le Mont Saint-Aubert qui se dessinent à l’horizon.

Près de l’ancienne chaussée Tournai-Farsnes, on a retrouvé des vestiges d’une belle villa gallo-romaine. Quelques éléments sont conservés au Musée d’Ath.

Arrivée à Velaines. C’est le village le plus important du parcours, même s’il ne compte qu’un millier d’habitants. On trouve ici des châteaux encore occupés. On peut citer celui des comtes de Lannoy au centre de Velaines, celui d’Archimont et celui d’Ogimont.