Le Beau Vélo de RAVeL 2022 : quatrième étape, Pecq-Spiere Helkijn !

Après deux ans d’absence, le Beau Vélo de RAVeL est de retour cette année pour vous faire vivre les plus beaux samedis de l’été !

A un jet de pierre de la Flandre et de la France, Peck, la frontalière, est un écrin vert bercé par l’Escaut. Nous sommes ici en Wallonie picar d e, entre Tournai et Mouscron.

On y trouve un réseau de balades très varié avec des points-nœuds reliant les voies vertes du RAVeL , des itinéraires cyclables wallons et des véloroutes et voies vertes françaises. Ce réseau permet d’organiser vos promenades à la carte.

A deux pas du RAVeL, vous pourrez parcourir une zone très humide au cœur d’un site Natura 2000 et observer sa faune et sa flore particulières. Pour les passionnés d’art, passez par le petit village d’Esquelmes. Son église romane est l’une des plus anciennes d’Europe. Quant aux amateurs de sensations fortes, l’Ecopark Adventure de Tournai vous attend pour, pourquoi pas, essayer la plus grande tyrolienne de Belgique.

Après la troisième étape à Gouvy , rendez-vous à Pecq.