Le Beau Vélo de RAVeL 2022 : les étapes !

Au total, la saison du Beau Vélo de RAVeL compte 9 étapes en 2022. " Nous retrouvons le circuit d’il y a 20 ans ", souligne Adrien. Des escales qui invitent les téléspectateurs et les auditeurs à découvrir ou redécouvrir de magnifiques régions et curiosités de Wallonie et de Bruxelles. En outre, diverses animations distrayantes et amusantes sont prévues sur les sites fréquentés. Tout est organisé pour passer un agréable moment !