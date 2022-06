Le Beau Vélo de RAVeL 2022 : les artistes

Ykons c’est 5 copains : Renaud, Yann, Patrick, David et Ben, à la fois auteurs, compositeurs, producteurs et directeurs artistiques.

Leur premier single " Sequoia Trees " a vraiment révélé la nature du groupe belge. Une volonté de ne rien laisser au hasard, de perfectionner les mélodies et la production. Il leur permet de fouler les planches de plusieurs festivals belges.

Ce travail se concrétise ensuite avec un deuxième titre " Time " et avec un EP " Colors and Lines ". L’un des titres de cet EP " In Minor Circle " parle de la société de consommation et de la relation entre l’homme et la nature. Une sortie audacieuse !