Le Beau Vélo de RAVeL 2022 : dernière étape, Hotton !

Pour cette dernière étape, après Aubel, la Beau Vélo de RAVeL vous emmène au cœur du Géopark Famenne-Ardenne au label UNESCO, nous sommes à Hotton. Nous nous trouvons sur la Calestienne, une bande calcaire aux airs de grand jardin qui englobe le bassin de trois rivières : la Lesse, la Lomme et l’Ourthe qui traverse Hotton. Posée au fond d’une large vallée entre Marche et Durbuy, Hotton bénéficie d’un étonnant héritage géologique et historique. On y trouve de nombreuses sources jaillissantes, des galeries souterraines et des fontaines généreuses.

A l’occasion du passage du Beau Vélo de RAVeL dans la ville, vous pourrez effectuer un baptême de l’air en montgolfière, dans le cadre des Hottlfiades.

Direction Ny et son bâti tout en pierre. Ses maisons et fermes ont été bâties sur de gros moellons de calcaire. On peut y voir aussi des pignons en colombages et briques des XVIIIème et XIXème siècles. On y trouve également sa ferme-château du XVIIème siècle, entouré de douves.

A 1,5 km de Ny, les grottes de Hotton appelées " grottes des 1001 nuits " offrent une plongée exceptionnelle à plus de 65 mètres sous terre. Entre stalactites et stalagmites le visiteur pourra déambuler et découvrir la galerie du Spéléo Club de Belgique, aux dimensions exceptionnelles. C’est la plus grande galerie de Belgique.

A voir aussi dans les environs, le jardin de la Calestienne, l’arboretum du parc communal ou encore le cimetière britannique, dont les soldats ont, pour la plupart, trouvé la mort lors de l’offensive allemande durant de la bataille des Ardennes.