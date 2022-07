Le Beau Vélo de RAVeL 2022 : cinquième étape, Genly (Quévy) !

On passe ensuite par Blaregnies. Le 15 août, des cyclistes, tous déguisés, participent à une course humoristique. Détente absolue ! En août aussi s’y déroule la Fête de la Moisson. C’est l’occasion de voir plus de 100 vieux tracteurs défiler, des tracteurs datant de 1910 à 1965. Ensuite à Goegnies-Chaussée, vous frôlez la France séparée de chez nous par la chaussée de Brunehaut, une ancienne voie romaine. Vous aurez une vue sur la France et sur les terrils de Frameries. Le Borinage a compté plus de 150 terrils. Ils sont aujourd’hui aménagés pour la promenade, pour le plus grand bonheur des marcheurs mais aussi des botanistes et des ornithologues.