Le beau Tom Hardy (Peaky Blinders) était rappeur avant d'être acteur

En 2018, DJ Eddie Too Tall, producteur et ami de l’acteur, a diffusé sur la plateforme Bandcamp l’album "Falling On Your Arse" de Tommy n°1 sorti en 1999. "Je traînais avec un gars qui s’occupait de Leela James et Lauryn Hill, Pars, les Fugees et tout ça. J’ai même travaillé avec Warren Riker et Gorden Williams. J’ai enregistré plein de sons, mais rien n’est jamais sorti. Mais j’ai des albums !" a déclaré Tom Hardy lors d’une interview pour la BBC.