Le BD Comic Strip Festival, pour les fans du 9e art, du 8 au 10 septembre 2023 à Tour & Taxis

Avis aux fans du 9e art !

Rendez-vous du 8 au 10 septembre 2023 à Tour & Taxis pour le BD Comic Strip Festival.

Des animations et des jeux pour les enfants, des conférences et des dédicaces pour les plus grands. Explorez le monde extraordinaire de la bande dessinée au BD Comic Strip Festival! Rencontrez vos auteurs favoris, plongez dans des expos incroyables et vivez la magie du 9e art entourés de vos héros préférés. Comme chaque année il y en aura pour tous les goûts au BD Comics Strip Festival ! Retrouvez vos personnages, autrices et auteurs favoris au travers de nombreuses activités gratuites pour petits et grands ! Découvrez toutes nos infos et nouveautés sur leur site.