"Le Bazar de la charité" : ce qu’il faut savoir sur la série avec Audrey Fleurot

C’est la série qui fait le buzz en ce moment et elle arrive en exclusivité sur la RTBF ! Nous parlons du "Bazar de la charité" portée par le trio féminin Audrey Fleurot, Camille Lou et Julie de Bona. Vous ne voyez pas de quoi on parle ? Continuez votre lecture…

"Le Bazar de la charité", qu’est-ce que c’est ?

C’est une nouvelle série coproduite par la RTBF qui raconte l’histoire, réelle, de l’incendie de 1897 au Bazar de la Charité, un bâtiment où avaient lieu des ventes caritatives, à Paris, et qui a fait plus de 120 victimes. Essentiellement des femmes de la haute société et leur personnel. La série raconte l’histoire de trois femmes qui ont survécu à la catastrophe et dont la vie va basculer suite à l’incident.

Usurpation d’identité, amours interdites, changement radical de vie, émancipation… Cette mini-série en 8 épisodes nous plonge dans la société parisienne de cette fin de siècle, en suivant le destin romanesque de ses trois héroïnes.

Une saga historique en costumes à découvrir au rythme de 2 épisodes tous les dimanches, dès le 31 juillet à 20h50 sur La Une !