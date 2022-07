Le Bayern remporte la Super Coupe d'Allemagne au terme d'un festival face à Leipzig (5-3)

Pour éviter que ce match ne tourne à la correction, Leipzig se rebiffe en seconde période. En réduisant une première fois l’écart via Marco Halstenberg sur phase arrêtée, avant que Christopher Nkunku ne place un penalty superbe à l’entrée du dernier quart d’heure. Mais entre ces deux réalisations, un Bayern insatiable alourdit la marque via Serge Gnabry, prouvant une fois de plus la variété de l’armada offensive du Rekordmeister. Outre Müller, Mané, Gnabry et Musiala présents au coup d’envoi, Julian Nagelsmann peut se permettre de faire monter Leroy Sané et Kingsley Coman. Le seul élément offensif à rester sur le banc se nomme Joshua Zirkzee. Il assiste de loin à deux buts annulés d’un Sadio Mané déjà déchaîné. L’ancien anderlechtois, lui, doit se demander où trouver du temps de jeu dans cette constellation.

Dans les derniers instants du match, Dani Olmo réduit encore l'écart (4-3) à la suite d'un joli solo, ce but créant un vent de panique chez les Bavarois dans les dernières secondes. Sur la dernière possibilité, Leroy Sané offre un dernier but pour clore la marque d'un match complètement fou.

Le Bayern Munich remporte sa troisième Supercoupe d’Allemagne d’affilée, dans un feu d’artifice qui situe bien les ambitions pour la saison à venir. Leipzig a livré un excellent et trouvera énormément de positif à retirer de cette défaite 5-3. Car les hommes de Tedesco n'auront pas une armada si coriace à museler toutes les semaines.