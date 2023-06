Le Bayern passe à l’offensive pour Kane, Tottenham refuse une première offre de 70 millions

Harry Kane est devenu l’une des priorités du Bayern Munich et de son coach, Thomas Tuchel, pour renforcer l’attaque bavaroise durant ce mercato. Les champions d’Allemagne ont frappé un premier coup en formulant une offre de 70 millions d’euros pour s’attacher les services du capitaine des Tottenham. Une proposition que la formation anglaise aurait rejetée selon le média anglais The Athletic.



Kane, qui possède encore un contrat d’un an chez les Spurs, attire toutes les convoitises. Très proche de Manchester City il y a deux ans, l’international anglais serait à présent également dans le viseur du PSG, du Real Madrid et de Manchester United. Mais les Bavarois vont sans doute faire le forcing, car visiblement ils possèdent une longueur d’avance. Selon Sky Germany, le choix d’Harry Kane serait déjà fait : le capitaine de Tottenham souhaiterait rejoindre la formation allemande.



Son palmarès est encore vierge de titre, mais il est particulièrement prolifique et marque de son empreinte la Premier League. Kane est devenu au mois de mai le deuxième meilleur buteur de l’histoire du championnat anglais. Lors de la saison écoulée, il a fait parler la poudre à 30 reprises sur les pelouses britanniques. Même si sa performance a été éclipsée par la première saison folle d'Erling Haaland (36 buts) en Angleterre.