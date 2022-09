Le Bayern impose sa loi à domicile face au Barça et à Lewandowski

Le Bayern s’est imposé sur le score de 2-0 (Hernandez 50e et Sané 54e) contre le FC Barcelone lors de la deuxième journée de Ligue des champions. Les Bavarois prennent seuls la tête du groupe C avec 6 points.

Pourtant, c’est le Barça qui avait bien commencé son match en première période, notamment avec deux grosses occasions de Robert Lewandowski arrêté par son ancien coéquipier du Bayern Manuel Neuer, qui a été solide dans ses cages. Le milieu de terrain catalan dominait même celui du Bayern grâce à ses deux jeunes joueurs Pedri et Gavi.

Ousmane Dembele a été fauché dans la surface bavaroise, mais l’arbitre de la rencontre n’a pas sifflé penalty, une action qui est jugée litigieuse par les supporters du Barça. Malgré cette domination, l’équipe de Xavi n’a pas réussi à marquer dans ce choc de titans.

C’est en deuxième période que le Bayern Munich s’est réveillé et a accéléré les choses. Une défense qui a retrouvé des forces et une attaque qui a semblé retrouver le chemin des filets. Le premier but est tombé sur un corner parfaitement botté par Joshua Kimmich pour le Français Lucas Hernandez qui se retrouvait sans marquage. Les Allemands ont continué de pousser et ont réussi à doubler la mise grâce à Leroy Sané à la 54e minute de la rencontre.

La dernière victoire du Barça face au Bayern remonte au 6 mai 2015 (3-0 au Camp Nou). Depuis, le club bavarois s’est imposé 5 fois notamment avec des gros scores (8-2 en 2020 en quarts de finale).

Très mauvais résultat donc pour Barcelone (3 points) qui malgré la défaite reste deuxième du groupe C. L’Inter (3 points) se rapproche dangereusement des Catalans avec une victoire (0-2) contre le Viktoria Plzeň avec des buts d’Edin Dzeko et Denzel Dumfries.