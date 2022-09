Le "Baugnez 44 Historical Center" fermera définitivement ses portes en janvier

Le musée " Baugnez 44 Historical Center ", consacré à la Bataille des Ardennes en général et au massacre de Baugnez en particulier, fermera définitivement ses portes le 9 janvier prochain. Ainsi en ont décidé les propriétaires de ce musée privé malmédien.

En juin 2021, ils avaient lancé un appel pour trouver un repreneur disposant de sa propre collection, les propriétaires ayant l’intention de récupérer la leur. Mais aucun repreneur ne s’est manifesté.

Voir disparaître cette attraction touristique créée en 2007 ne réjouit pas le bourgmestre de Malmedy, Jean-Paul Bastin, qui ne voit pas comment la Ville pourrait intervenir pour sauver le musée : " C’est une nouvelle qui est évidemment triste. C’est un musée qui existe sur un lieu qui est particulièrement chargé d’histoire. C’est une question d’économie d’échelle : soit on parvient à atteindre une certaine taille et on peut avoir une rentabilité financière, soit à l’inverse on est sur des musées plus petits et après c’est difficile d’arriver à l’équilibre, même si je sais que dans ce cas-ci ils considéraient être à l’équilibre pour leur musée ", explique-t-il.

Quant à une éventuelle aide, la porte est plutôt fermée à l’heure actuelle : " Il n’y a pas de demande d’aide particulière ici et pour le moment, avec le covid, la crise énergétique et l’ensemble des enjeux qui sont les nôtres, ce n’est pas simple de prendre encore une activité supplémentaire qui est très spécifique. Une reprise par la Ville n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant ", confirme le bourgmestre malmédien.

Précisons que le restaurant attenant au musée n’est lui pas concerné par la fermeture.