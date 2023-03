"C’est un karting à réalité augmentée, ce qui est différent de la réalité virtuelle. Dans un BattleKart, vous êtes réellement dans un kart sur une piste qui est entièrement rétro projetée et donc vous vivez une expérience à part entière. Différents jeux sont rétro projetés au sol et grâce à la géolocalisation des karts, vous interagissez avec différents éléments sur la piste. Dans le cas du BattleRace classique (un des jeux proposés), les bonus apparaissent sur l’écran du kart et génèrent différents types de bonus comme des rockets à lancer sur l’adversaire ou encore des boosts qui vont augmenter la puissance de votre kart" explique François Smal, consultant pour BattleKart.