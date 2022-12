Le batteur des Stranglers, Jet Black, est décédé

Le bassiste et co-frontman JJ Burnel a ajouté : "Après des années de maladie, Jet a finalement été délivré. C’était une force de la nature, une inspiration. Les Stranglers n’auraient jamais été ce qu’ils sont sans lui. C’était le plus érudit des hommes. Un "rebelle avec beaucoup de causes". Remets le bonjour à Dave [Greenfield] pour moi."

Dave Greenfield, claviériste des Stranglers, avait succombé au COVID-19 en mai 2020.

Baz Warne, guitariste et co-frontman du groupe, a lui aussi partagé sa tristesse : "J’aimais Jet. Il m’a pris sous son aile il y a vingt ans et ça a toujours été le cas depuis. Je suis si triste qu’il soit parti. Cela fait un certain temps qu’il n’allait pas bien, mais ces dernières semaines, quand je lui parlais, il riait et voulait savoir plein de choses… Il était toujours intéressé et impliqué. C’est un privilège pour moi de l’avoir connu et d’avoir travaillé avec lui, et d’avoir pu le considérer comme un ami. Il me manquera à jamais. Repose en paix, mon ami."

L’ancien leader du groupe, Hugh Cornwall, lui a aussi rendu hommage :