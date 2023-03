Le batteur de Def Leppard explique son agression

Le batteur de Def Leppard, Rick Allen, est revenu sur l’agression dont il a été victime en Floride la semaine dernière.

Le 13 mars, il a en effet été agressé à l’extérieur de l’hôtel Four Seasons à Fort Lauderdale, en Floride. Un homme s’est jeté sur le batteur de 59 ans, le faisant tomber au sol et le blessant à la tête. Une femme qui tentait de l’aider a également été attaquée.

La police a arrêté Max Edward Hartley, 19 ans, qui a été inculpé de deux chefs d’accusation pour coups et blessures, de quatre chefs d’accusation pour méfait criminel et d’abus sur un "adulte âgé ou handicapé".

Dans une série de tweets postés hier (19 mars), Rick Allen a remercié ses fans pour leur soutien et a indiqué que sa femme Lauren n’était pas avec lui au moment de l’attaque. "Nous sommes ensemble maintenant, et nous travaillons à notre rétablissement dans un espace sûr", a-t-il écrit.

"Nous nous concentrons sur la guérison de toutes les personnes impliquées. Nous vous demandons de vous joindre à nous dans nos efforts pour passer de la confusion et du choc à la compassion et à l’empathie. Nous comprenons que cet acte de violence peut être un déclencheur pour de nombreuses personnes", a-t-il poursuivi, ajoutant que le couple pensait aux "fans, aux vétérans et aux premiers intervenants de notre communauté mondiale".