Le batteur de Def Leppard agressé devant un hôtel en Floride

Drastic Symphonies Tracklist :

01. Turn to Dust

02. Paper Sun

03. Animal

04. Pour Some Sugar on Me (Stripped version)

05. Hysteria

06. Love Bites

07. Goodbye for Good This Time

08. Love

09. Gods of War

10. Angels (Can’t Help You Now)

11. Bringin’on the Heartbreak

12. Switch 625

13. Too Late for Love

14. When Love & Hate Collide

15. Kings of the World

16. Have You Ever Needed Someone So Bad (vinyl/Blu-Ray bonus track)