Clem Burke, le batteur de Blondie, a déclaré que l’ajout de la batterie dans le programme scolaire britannique pourrait "changer la donne" pour les enfants autistes, après qu'une étude a révélé que 90 minutes par semaine seulement leur étaient bénéfiques.

Une étude menée dans le cadre du Clem Burke Drumming Project a révélé que les enfants autistes qui apprenaient à jouer de la batterie maîtrisaient mieux leurs émotions et présentaient moins de signes d'hyperactivité, d'inattention et de comportements répétitifs.

"Cette étude historique est la première du genre à montrer la réaction positive du cerveau à la pratique de la batterie et prouve qu’elle peut aider les enfants atteints d'autisme et d'autres difficultés sociales et émotionnelles", a déclaré M. Burke.

"Compte tenu de la pression que subissent actuellement les écoles pour faire face à l'augmentation considérable du nombre d'enfants souffrant de problèmes sociaux et émotionnels, et de difficultés d'apprentissage, l'ajout de courtes séances de percussion au programme scolaire pourrait changer la donne, avec un coût et des efforts minimes. "

Les écoles britanniques comptent plus de 166 000 enfants autistes, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2020, selon les chiffres du gouvernement.

Bien que 70 % d'entre eux soient scolarisés dans des écoles ordinaires, une étude a révélé que les trois quarts des parents estiment que les besoins de leur enfant ne sont pas pleinement satisfaits.

Dans le cadre de cette étude, publiée l'année dernière dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, des personnes âgées de 16 à 20 ans n'ayant aucune expérience de la batterie ont suivi deux leçons de 45 minutes par semaine pendant deux mois.

Ils ont passé des IRM avant et après les séances, tandis que leurs tuteurs ont été interrogés par les chercheurs sur leurs récentes difficultés comportementales.

Les résultats ont montré que ceux qui avaient développé leurs compétences en batterie avaient vu leur état s'améliorer.

Les IRM ont révélé des changements dans leur fonction cérébrale liés à leur comportement général.

Ruth Lowry, psychologue de l'exercice à l'université d'Essex et coauteur de l'étude, a déclaré que la recherche apportait la première preuve d'adaptations neurologiques résultant de l'apprentissage de la batterie, en particulier chez les adolescents atteints de troubles du spectre autistique.

D'autres recherches sont menées dans des écoles du Royaume-Uni pour confirmer les résultats initiaux et les travaux sont présentés à l'exposition scientifique estivale de la Royal Society.

Le Clem Burke Drumming Project a été fondé en 2008 par M. Burke et deux universitaires britanniques.

Au départ, il s'agissait d'examiner les exigences physiologiques du jeu en direct, mais le projet s'est transformé en une exploration des bienfaits de la batterie sur la santé physique et mentale.

Il y a quelques jours, Blondie a rendu hommage sur scène à Donna Summer et aux Sex Pistols, pendant le Festival de Glastonbury.