Travis Barker, ami de longue date de Taylor Hawkins, fut l’un de ceux qui rendirent hommage en apprenant sa mort.

"Je n’ai pas les mots", écrit-il Instagram. "Je n’oublierai jamais l’époque de Laguna Beach où j’étais trash et jouais dans un groupe de punk rock pendant que tu jouais avec Alanis Morissette. Vous veniez me voir jouer dans des bars et vous vous disiez : Gamin, tu es une star. Et je pensais que vous étiez fou, mais vous m’avez donné tellement d’espoir et de détermination".