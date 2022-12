Le batteur de Blackberry Smoke atteint d’une tumeur au cerveau

En avril dernier le groupe Blackberry Smoke dévoilait un album de 7 reprises des Stones, initialement sorti pour le Record Store Day l’an dernier. On y retrouve leurs interprétations de "All Down the Line," "Sway," "Can’t You Hear Me Knockin'," "Tumbling Dice," "Just My Imagination (Running Away With Me)," "I Got The Blues" et "Street Fighting Man."