Le batteur d’Iron Maiden révèle qu’il a été victime d’une attaque cérébrale qui l’a laissé paralysé d’un côté

Le manager d’Iron Maiden a également fait une déclaration.

"Le reste du groupe et moi-même pensons que ce que Nicko a réussi à accomplir depuis son accident vasculaire cérébral témoigne d’une foi et d’une volonté incroyables et nous sommes tous très fiers de lui. Avec ce nouvel ensemble musicalement très complexe à apprendre devant lui, il a simplement baissé la tête et s’est concentré sur sa guérison", a-t-il déclaré. "Honnêtement, nous ne savions pas s’il serait capable de jouer un spectacle entier avant que les répétitions du groupe ne commencent en mai, et le groupe l’a tellement soutenu que nous avons tous été soulagés de voir qu’il allait pouvoir le faire !"

"Nicko étant Nicko, il ne voulait pas faire d’histoires et distraire la tournée à ce moment-là, mais maintenant qu’il est sûr qu’il y arrivera bientôt, il a pensé que vous, les fans, deviez le savoir directement de sa bouche plutôt que par des rumeurs !"

"Nous sommes tous ravis qu’il ait si bien surmonté cette épreuve et nous nous réjouissons à l’idée de participer à de nombreuses autres tournées ensemble, à commencer par les trois concerts dans l’ouest du Canada et le Power Trip en Californie, qui auront lieu dans quelques mois. Nous n’en pouvons plus d’attendre ! Cette tournée est si bonne !"

Fin 2022, Nicko McBrain a révélé qu’il avait eu un cancer du larynx en 2020 et a encouragé les fans à consulter leur médecin s’ils observaient un changement inexpliqué dans le son de leur voix.