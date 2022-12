Le batteur d’Iron Maiden a vaincu un cancer du larynx

Nick McBrain, le batteur d’Iron Maiden, a expliqué avoir été victime d’un cancer du larynx en 2020 et qu’il en est maintenant totalement débarrassé.

Il s’agit en fait d’une révélation qu’il avait faite assez discrètement l'année passée, lors d’une interview avec l’université de médecine de Miami, et qui vient d’être mise en avant par le magazine Blabbermouth.

C’est en 2019 qu’il a remarqué un changement dans sa voix. En effet, il explique que lorsqu’il joue de la batterie, il a ses habitudes : "Je crie et hurle, en quelque sorte, pendant que je joue. Un peu comme un gars au judo quand il tombe sur le tapis."

Et c’est à ce moment qu’il a ressenti qu’il y avait un souci au niveau de ses cordes vocales : "Quand vous êtes au calme dans une pièce et que vous entendez votre voix alors que vous avez un rhume, elle sonne différemment. Et c’est ce qu’il m’est arrivé", explique-t-il. "Je me disais que c’était habituel, ce changement de voix chez moi quand on termine une tournée ou un concert. Je n’avais pourtant pas de symptômes de rhume ou autre… Et j’ai constaté que je toussais davantage lorsque je discutais avec des gens. J’ai alors contacté mon médecin."

En 2020, on lui a diagnostiqué un cancer du larynx au stade 1. Le médecin qui lui a détecté la maladie travaille également à l’université de Miami et a averti : "Si vous sentez un changement de voix qui dure plus de trois semaines, vous devez aller voir un spécialiste".

Le médecin ajoute : "De nombreux cas qui présentent un changement de voix comme celui de Nicko signifient souvent que la tumeur est très petite, ce qui facilite l’élimination complète de la tumeur. Le pronostic des tumeurs précoces (stade 1) est excellent, avec des taux de guérison de 95% et plus. "

McBrain conseille également à tous : "Je recommande vivement à tous ceux qui ressentent quelque chose de différent avec leur voix d’aller se faire ausculter. Et ne remettez pas cela à plus tard. C’était parfait pour moi de l’avoir détecté au stade 1."

Rosow, le médecin, a retiré la tumeur cancéreuse une semaine après le diagnostic, et la pandémie qui a suivi, avec toute l’industrie musicale mise à l’arrêt, a permis à McBrain de guérir. Le batteur continue de faire des examens tous les mois pour s’assurer que le cancer n’est pas revenu.