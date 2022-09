La transformation du lieu à d’autre part permis la reconversion de 44 personnes dans le cadre du projet "La vie en gare". Les travaux réalisés ont été entièrement financés par la SNCB. Ces réalisations coûtent généralement entre 15.000 et 40.000 euros. Des espaces vides existent dans les gares du pays et des appels à projet sont lancés en collaboration avec les villes et communes afin d’y développer des activités avec un ancrage local. Pour donner vie au lieu, une boîte à colis de bpost est déjà installée et un distributeur de billets de banques va prochainement mis en place.