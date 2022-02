Le bâtiment de la future crèche de Schaerbeek incendié : le CPAS porte plainte

Le CPAS de Schaerbeek va porter plainte suite à l’incendie de l’un de ses bâtiments. Un bâtiment situé 176 chaussée de Haecht et qui doit accueillir une nouvelle crèche.

L’immeuble était occupé par des squatteurs, visés par un avis d’expulsion programmée ce mercredi, qui y auraient bouté le feu : c’est ce qu’affirme la présidente du CPAS Sophie Querton. Elle l’a indiqué sur les réseaux sociaux : "Bouter le feu à une future crèche dans un quartier densément peuplé et difficile d’accès à cause de travaux de voirie est un acte criminel et irresponsable".