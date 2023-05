"Le bâtard de Nazareth" le nouveau roman de Metin Arditi s’emploie à revisiter la vie de Jésus, à l’aune d’une blessure d’enfance, qui est d’être né "mamzer", c’est-à-dire sans père. Et lorsqu’on est mamzer dans la loi juive, on ne peut épouser qu’une mamzerote, et on le reste pour dix générations.

Rencontre avec Metin Arditi…

"Le bâtard de Nazareth", le nouveau roman de Metin Arditi est paru chez Grasset.