Le Bastogne War Museum s’agrandit avec un nouveau pôle pédagogique !

Depuis son ouverture, le musée accueille déjà des écoles et organise des stages pour enfants pendant les vacances… Mais pas suffisamment. Les nouveaux espaces vont permettre de mieux accueillir le public scolaire et de développer de nouvelles activités. " Grâce à ces nouveaux espaces, nous allons pouvoir davantage développer de nouveaux programmes et de nouveaux stages durant les périodes de vacances. Ce sont les projets qui sont sur la table et nous espérons les concrétiser dans les semaines et les mois à venir ", explique Mathieu Billa, le directeur du Bastogne War Museum. Il espère voir doubler, voire tripler la fréquentation des écoles : " Le Bastogne War Museum est un outil pédagogique qui mérite d’être davantage connu et ce type de projet permet de faire connaître aux jeunes le passé, pour mieux comprendre le présent et pour tirer des enseignements pour le futur. "

Les nouvelles infrastructures ont été financées en grande partie par des fonds européens. Benoît Lugten, le bourgmestre de Bastogne, espère que le musée accueillera des groupes scolaires venant des autres provinces, mais aussi des autres pays d’Europe comme la France, la Pologne, la Hongrie, l’Allemagne, l’Espagne, etc.

Le visiteur peut déjà accéder au Bastogne War Muséum via un nouvel espace d’accueil. Et, en juin, il pourra aussi découvrir l’ensemble des nouvelles infrastructures.