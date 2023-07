Le bassiste Mo Foster, qui a participé à plus de 400 albums et singles, est mort à 78 ans

Le bassiste britannique Mo Foster, qui a travaillé avec un large éventail d’artistes rock, blues et prog au cours d’une carrière s’étendant sur sept décennies, est décédé à l’âge de 78 ans le 3 juillet (lundi). La nouvelle a été confirmée par le guitariste Ray Russell, un collaborateur de longue date, qui était au chevet de Mo Foster lors de son décès.

Après avoir fabriqué sa propre basse à l’adolescence parce qu’il n’y en avait pas de disponible à la vente, Foster a cofondé le groupe de prog-jazz Affinity avant de se produire en concert avec Phil Collins (lors de sa première tournée solo en 1982 et sur l’album Hello, I Must Be Going de la même année), Jeff Beck, Eric Clapton, Roger Glover, Michael Schenker, Sting et bien d’autres encore.

Il a enregistré avec Meat Loaf, Gerry Rafferty, Brian May, Ringo Starr, Peter Green, etc. Habitué des séances de télévision et de cinéma, on l’a entendu sur les bandes originales des films de James Bond "For Your Eyes Only" et "Octopussy". Il a également écrit des livres sur la musique et publié quelques albums en solo. Son jeu de basse figure sur plus de 400 albums et singles (vous pouvez voir ses crédits d’album ici).

"Par le passé, j’ai eu le privilège de jouer avec, par exemple, Jeff Beck au Greek Theatre de Los Angeles, Phil Collins à l’Hammersmith Odeon de Londres, le compositeur de jazz Gil Evans au Festival de jazz de Montreux et le London Symphony Orchestra au Barbican Theatre de Londres", a-t-il déclaré un jour à Bass Inside.