Le bassiste de Blur joue Vindaloo à Wembley

La chanson de football de 1998 a été coécrite par James, l'acteur Keith Allen et le bassiste Guy Pratt. Le titre a été le premier single du groupe Fat Les (Alex James, l'acteur Keith Allen et l'artiste Damien Hirst) et a été enregistré à l'occasion de la Coupe du monde de football en 1998.

Alex James a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de lui jouant "Vindaloo" sur la scène du stade de Wembley lors de la balance de Blur pour leur concert du 9 juillet. On peut lire en légende : "Wembley est la maison spirituelle de Vindaloo".

" Vindaloo " a été écrit pour parodier les chants de football, mais il en est devenu un à part entière.