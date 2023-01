Le basketteur LeBron James révèle écouter du Beethoven "pour se calmer" avant ses matchs

Selon le proverbe, la musique adoucit les mœurs. Il a été prouvé qu’écouter de la musique classique pendant l’étude mais aussi le sommeil permettait aux étudiants de mieux réussir leurs examens. Plus récemment, une étude a permis de mettre en lumière une corrélation entre musique classique et conduite économique. L’écoute de grands classiques pourrait donc tout à fait contribuer à apaiser et permettre à un sportif de haut niveau de se calmer avant un gros événement.