Le basalte d'Islande peut absorber le C02 dans l'atmosphère, l'incroyable découverte d'une mission belge dans le grand Nord

"Il y a plusieurs types de minéraux qui peuvent être utilisés dans ce but et ils pourraient être trouvés un peu partout dans le monde." confirme Sebastiaan Van de Velde. Lui est chercheur à l’Université d’Anvers. Il est aussi le coordinateur de la mission nommée DeHeat, menée en Islande. Et ses premières conclusions sont très positives : " Nous avons découvert une alcalinité de l’eau importante. Ca veut dire une eau qui absorbe bien le CO2. Par ailleurs, l'écosystème, les animaux marins, ne sont pas du tout perturbés par cette alcalinité importante de l’eau. Nous savons que l'océan peut absorber beaucoup plus de CO2 que les arbres. Mais plus l'alcalinité de l'océan est élevée, plus l'océan peut absorber le CO2 de l'atmosphère. "

L'idée n'intéresse pas que les scientifiques, enchaîne Sebastiaan: "Ça peut être industrialisé. Nous avons déjà des partenaires pour ce projet à la fois dans l’industrie minière et l’industrie marine en Belgique."