Le Barreshape, la méthode fitness qui combine danse classique et Pilates.

C'est à Géraldine Werner, passionnée de danse formée entre la France et les Etats-Unis, que l'on doit le Barreshape, qui réunit finalement tous les besoins des femmes (et sans doute des hommes) en une seule et unique discipline. Initialement professeure de danse, cette touche-à-tout donne ses premiers cours de danse à Londres, sans pour autant renoncer à d'autres pratiques qui montent, comme le Pilates, aujourd'hui renommé dans le monde entier.

De retour à Paris, elle s'aperçoit rapidement que la danse classique peut être perçue comme trop exigeante tandis que d'autres ne parviennent pas à se contenter du yoga ou du Pilates par besoin de se défouler et d'améliorer leur cardio. Un constat qui a donné naissance au Barreshape, et plus spécifiquement au premier studio du genre à Paris courant 2018.

"J’ai eu envie de transmettre ma passion de la danse, du bien-être corporel et spirituel de ces différentes disciplines aux femmes, de leur montrer de manière innovante et moderne l’alliance du fitness et de la danse classique. Obtenir des résultats ciblés et visibles. Et surtout rendre ma méthode accessible à tous les danseurs et aux novices !", explique la professionnelle sur le site officiel de sa discipline signature.