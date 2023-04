Le baroque à Florence, une expression singulière, poétique et discrète, à découvrir à Bozar

Etonnant ! La ville de Florence qui est associée à la Renaissance continue à rayonner à l’époque baroque grâce au soutien de la famille des Médicis. La peinture qui fleurit au 17e siècle dans la capitale toscane ne cherche pas à reproduire les canons du baroque. Son expression est singulière, plus poétique et plus discrète, centrée sur la fragilité de l’humain.