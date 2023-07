Le baril de pétrole va-t-il atteindre les 100 dollars au second semestre ?

Jusqu’où ira le pétrole ? Va-t-il bientôt atteindre le seuil des 100 dollars le baril ? À ce stade, une seule certitude : les prix du pétrole se raffermissent nettement depuis plusieurs mois. Prenons le baril de Brent, "LA" référence européenne pour les prix du pétrole. Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, fin février 2022, le baril de Brent avait largement fait exploser le seuil des 100 dollars. Il avait même brièvement dépassé les 120 dollars avant de retomber progressivement et de se balader autour des 70 dollars. Mais depuis quelques semaines, les prix repartent à la hausse. Le baril de Brent s’échange désormais à plus de 83 dollars.

La demande repart à la hausse, les prix suivent

Les prix de l’énergie sont intimement liés à la santé de l’économie. Pour faire simple, plus la croissance économique est vigoureuse, plus il faut d’énergie – pas seulement du pétrole d’ailleurs – et plus les prix tendent à grimper. Ce n’est donc pas un hasard si l’Opep, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, mise sur un rebond persistant de l'économie chinoise pour soutenir la croissance de la demande de pétrole au second semestre de cette année mais également en 2024.

Baisser la production pour doper les prix

Cela dit, les pays de l'Opep+ (l'Opep et ses alliés, dont la Russie) ne s’en remettent pas seulement aux mécanismes spontanés de l’offre et de la demande pour obtenir des prix de vente plus élevés : ils ont également annoncé des réductions de production. En particulier l’'Arabie saoudite, qui a décidé de baisser sa production d'environ un million de barils de pétrole par jour en juillet. Il s’agit, officiellement, de "ramener la stabilité sur un marché" extrêmement volatil. Traduction libre : faire remonter les cours du pétrole. En tout cas, les pays de l’Opep+ doivent se réunir la semaine prochaine. Un des enjeux de cette réunion sera de savoir si l’Arabie saoudite prolongera – ou pas – la réduction volontaire de sa propre production.

Un marché hyper-spéculatif

Il faut dire que le marché de l’or noir est régulièrement "victime" d’accès de fièvre spéculatifs. C’est en tout cas l’analyse du Canadien Eric Nuttall, partenaire et gestionnaire de fonds senior de la firme Ninepoint Partners : "Cette année, dit-il, il y a eu deux épisodes où les prix du pétrole se sont effondrés de 10 à 15 dollars en une seule semaine sans qu’il y ait le moindre lien avec l’offre ou la demande de pétrole ! C’était uniquement lié à une demande de produits financiers liés à ces barils, rien à voir avec une demande de livraison physique de pétrole. C'est une distinction extrêmement importante que tout le monde doit garder en tête : le marché financier du pétrole est 30 fois plus grand que le marché physique".

Un baril à 100 dollars au second semestre ?

C'est donc un formidable espace de jeux pour les spéculateurs en tout genre… Ce qui provoque aussi, régulièrement, une déconnexion entre ce qu’Eric Nuttall appelle "les fondamentaux du pétrole" - l'offre et la demande de pétrole physique - et les cotations sur les marchés financiers. Mais, à un moment donné, les fondamentaux finissent par s’imposer. Et c’est bien la conviction de ce consultant spécialisé : les prix du pétrole vont grimper au second semestre à mesure que la demande (notamment en Asie) va continuer à se raffermir et, surtout, que les stocks de pétrole disponible vont s’enfoncer à des niveaux extrêmement bas: "Nous pensons que nous terminerons [2023] avec des stocks au plus bas depuis 8 à 10 ans, et ces niveaux de stocks suggèrent un prix du pétrole significativement plus élevé [qu’à la mi-juillet]". Ajoutant au passage sa conviction que "nous sommes dans un marché haussier pluriannuel pour le pétrole". Pas une bonne nouvelle pour les consommateurs.

Gasoil de chauffage déjà plus cher…

Il suffit en tout cas de jeter un coup d’œil sur la facture de mazout de chauffage ou du plein de carburant pour constater que le rebond des prix du pétrole a bel et bien déjà bien commencé. Pour une livraison de moins de 2000 litres de mazout, il faut compter 0,9772 euro le litre à partir du 28 juillet ; c’était 0,8007 euro le litre 5 mai dernier. Une hausse de 22% en trois mois… Ceux qui se chauffent au mazout se consoleront sans doute en se rappelant qu’au plus fort de la crise énergétique en 2022, le prix du litre avait atteint 1,5558 euro.

… et les carburants aussi

Les carburants sont également plus chers dans les stations-services. Le prix maximum du litre de diesel est actuellement de 1,855 euro, contre 1,678 euro début mai. Soit une hausse de 10%. Mais là aussi, on est loin des sommets de 2022 (2,155 euros le litre de diesel en juin 2022). Quant à l’essence sans plomb 95 RON E10, son prix maximum est de 1,848 euro ce 27 juillet, très loin donc des sommets de 2022 (2,239 euros le 18 octobre) mais, plus près de nous, à la mi-mai, le litre de sans plomb 95 se vendait à un prix maximum de 1,731 euro. En quelques mois donc, le précieux liquide se vend 6,7% plus cher.