Le Bare Minimum Monday pour éviter le burn-out.

Dans l’esprit collectif, le lundi est effectivement le jour le plus redouté de la semaine. En 2018, un sondage LinkedIn rapportait que 90% des Millenials et des jeunes de la Gen Z appréhendent le dimanche car il annonce le retour au travail. Un sentiment partagé par 80% des salariés.

Comme le "quiet quitting" ou l'"Act Your Wage", le Bare minimum Monday s’inscrit dans la lignée des autres mouvements de la Génération Z qui consistent à faire primer la santé mentale sur tout le reste. La nouvelle génération souhaite, à l'instar de ses prédécesseurs, trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle afin de se protéger du burn-out, de l’anxiété, du stress et de l’épuisement. Selon une enquête IFOP sortie fin 2022, près de cinq salariés sur dix déclarent faire "juste ce qu’il faut" au bureau et 37% n'acceptent pas les heures supplémentaires et les tâches qui se trouveraient en dehors de leur spectre professionnel.