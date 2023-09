Le Barça s'impose dans la douleur contre Osasuna grâce à Lewandowski

Toujours aussi poussif, le FC Barcelone s'est encore fait peur mais a fini par s'imposer à Pampelune face à Osasuna (2-1) dimanche grâce un pénalty tardif de Robert Lewandowski, en clôture de la quatrième journée de Liga.

Grâce à ce succès étriqué, les Blaugrana remontent sur le podium et restent au contact du Real Madrid, leader invaincu avec 12 points.

Les hommes de Xavi ont mis du rythme d'entrée et ont failli se faciliter la tâche en ouvrant le score dès la première minute de jeu, mais la frappe du droit de De Jong a touché le poteau, et Lewandowski a été trop court pour la reprendre. En l'absence de son chef d'orchestre Pedri, blessé aux ischio-jambiers et indisponible pour plusieurs semaines, c'est Frenkie De Jong qui a dicté le tempo, mais l'attaque barcelonaise a encore manqué de folie.

Les Catalans ont tenté de combiner à l'intérieur, sans plus de succès que lors des rencontres précédentes, et n'ont pas réussi à contourner le bloc bas des Basques. Ces derniers ont même privé de ballons les hommes de Xavi et se sont procuré les deux meilleures occasions de la première mi-temps, mais les tentatives d'Arnaiz (23e), Munoz (29e) et surtout Aimar (31e) ont été sauvées par Ter Stegen.

Alors qu'on pensait voir les 22 joueurs rentrer au vestiaire sur un score nul et vierge, le défenseur français Jules Koundé a donné l'avantage au Barça d'une tête croisée (46e) sur un corner de Gündogan, omniprésent depuis le début de la rencontre.

Lewandowski dans le dur mais décisif

Le jeune Lamine Yamal, 16 ans et déjà appelé avec la sélection espagnole vendredi, était de nouveau titulaire à droite, malgré le retour dans le groupe du Brésilien Raphinha, suspendu lors des deux derniers matchs. Bien pris par l'expérimenté Juan Cruz, il a été moins tranchant que face à Villarreal (4-3) et Cadix (1-0), et a cédé sa place à Ferran Torres (59e).

Trop en gestion, le Barça a fini par se faire punir à la 76e minute par l'Argentin Chimy Avila, qui a égalisé d'une frappe puissante du gauche de l'extérieur de la surface, trompant Ter Stegen avec l'aide du poteau.

Sur un centre millimétré de De Jong, Robert Lewandowski a été accroché par Catena et obtenu un pénalty inespéré, qu'il a transformé en prenant Aitor Fernandez à contre-pied (86e).

En difficulté en ce début de saison, le Polonais, déjà décisif à Villarreal (4-3), offre ainsi les trois points aux Blaugrana grâce à un deuxième but en deux matchs.

Les deux recrues portugaises de ce dernier jour de mercato, Joao Félix et Joao Cancelo ont disputé leurs premières minutes sous le maillot blaugrana. L'attaquant prêté par l'Atlético n'a pas eu l'occasion de se mettre en valeur, tandis que Cancelo a cru offrir sa première passe décisive à Lewandowski (71e), mais le N.9 était hors-jeu.

Toujours invaincu, le Barça est troisième derrière son voisin catalan Gérone, belle surprise du début de saison, à la différence de but.

Le choc de cette quatrième journée entre l'Atlético Madrid et le Séville FC, prévu à 18H30, a été reporté en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale espagnole.

Le championnat espagnol reprendra dans deux semaines, après la trêve internationale.