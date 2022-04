Le Barça s’explique et prend des mesures drastiques après l’épisode du "Camp Nou allemand" contre Francfort

Le FC Barcelone ne vendra plus que des tickets non transférables et "nominatifs" lors de ses futures rencontres européennes, a annoncé le président des Blaugrana Joan Laporta vendredi sur le site internet et les réseaux sociaux du club au lendemain de l’élimination du Barça face à Francfort en quart de finale d’Europa League.

En dehors de la défaite 2-3 des Catalans au Camp Nou, c’est la présence massive – et disproportionnée – de supporters allemands dans l’enceinte qui a fait couler beaucoup d’encre dans la presse ibérique vendredi.

Invité à s’expliquer sur cette présence anormalement élevée de supporters de Francfort, le président du Barça Joan Laporta a fait le point après avoir évoqué une situation "honteuse".

"34. 440 tickets ont été vendus pour ce match. Ils étaient disponibles car les détenteurs de ces tickets avaient demandé uns suspension temporaire de leur abonnement. Ces tickets ont été mis en vente avec certaines restrictions : ils ne pouvaient pas être achetés par des cartes de crédit allemandes ou via une EPP allemande. Le club n’a pas vendu de tickets aux supporters allemands et a adopté les restrictions disponibles, comme ce fut le cas lors des 6 saisons précédentes", a expliqué Laporta avant de rappeler que les tickets disponibles pour l’équipe visiteur étaient au nombre de 5.000 "conformément aux règles UEFA".