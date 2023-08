Le Barça rêve d'une nouvelle dynastie, le Real d'une nouvelle ère

Exit Benzema et Busquets : les deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, s'apprêtent à repartir en quête d'une nouvelle couronne en Liga, après avoir refermé deux des plus belles pages de leur histoire.

Que reste-t-il des Clasico enflammés de la dernière décennie ? Plus grand chose, répondront les plus nostalgiques. Karim Benzema a cédé aux avances de l'Arabie saoudite. Gerard Piqué, Jordi Alba et Sergio Busquets, derniers représentants du "grand Barça", sont partis. Mais l'institution demeure, après avoir touché le fond il y a 2 ans.