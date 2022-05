Le Barça retrouve les buts, la victoire et Ansu Fati contre Majorque

Puis au retour des vestiaires Sergio Busquets a hérité d'un ballon à l'entrée de la surface et l'a envoyé au fond des filets d'une frappe croisée du gauche. Seulement son 18e but en 677 matches au Barça.

Ferran Torres a bien marqué le but du 3-0 à la conclusion d'un cafouillage (73e), mais son but a été annulé par la VAR pour une position de hors-jeu. Et dans la foulée, le capitaine majorquin Antonio Raillo a poussé le long coup-franc de Salva Sevilla au fond des filets de Marc-André ter Stegen pour réduire l'écart.

Insuffisant pour Majorque, qui devra continuer à se battre pour le maintien jusqu'au bout de la saison. Le club des Baléares n'a qu'un point d'avance sur le premier relégable, Grenade, accroché par le Celta Vigo dans l'après-midi (1-1).

Les deux autres matches de la journée se sont aussi terminés sur le score de 1-1: Osasuna a été accroché à Elche, et la Real Sociedad sur la pelouse du Rayo Vallecano.