Le Barça retrouve le sourire en sortant vainqueur d'un duel ultra intense contre la Real Sociedad

Menés, les Basques ont encore passé la vitesse supérieure après la pause, repoussant des Catalans dans leur propre camp. Mais boostés par la prestation trois étoiles de leur gardien, les 11 blaugrana ont tenu bon pour garder leurs cages inviolées et grappiller trois points primordiaux...malgré 10 minutes de temps additionnel.

Parce que même s'ils restent à distance plus que raisonnable du Real (-15) et que le titre reste chimérique, ils profitent de cette victoire pour redépasser Séville et s'installer à la 2e place. Du côté de la Real Sociedad, on maudira sans doute longtemps ces quelques grosses opportunité loupées. Les Basques ratent là une belle occasion d'intégrer le top 4 et pointent désormais à la 6e place du classement.