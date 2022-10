Le Barça renoue avec le succès contre Villarreal grâce à un doublé de Lewandowski

Une semaine avant l’affiche décisive de Ligue des champions face au Bayern Munich, le FC Barcelone a surclassé Villarreal 3-0 jeudi pour la 10e journée de Liga, et recolle ainsi à la deuxième place, à trois points du Real Madrid (28 points).

Les Catalans ont scellé leur victoire en l’espace de huit minutes : Robert Lewandowski a débloqué le compteur à la demi-heure de jeu, d’un geste de classe qui a éliminé deux défenseurs et le gardien (30e), puis le Polonais a doublé la mise cinq minutes plus tard d’une frappe enroulée du droit à l’entrée de la surface, avant qu’Ansu Fati ne scelle le 3-0 à la 38e sur un très beau service de Ferran Torres.

Le goleador polonais, meilleur buteur d’Espagne avec onze buts, a martyrisé la défense du "Sous-marin jaune", et a pris sa revanche au Camp Nou quatre jours après avoir été muselé au Santiago-Bernabéu lors du clasico perdu 3-1 face au Real Madrid. "Lewy" a même fait se lever le Camp Nou à sa sortie à la 73e, en même temps qu’Ansu Fati : tout le stade a chaudement applaudi la sortie du Polonais, et celle du prodige blaugrana, remplacés par Ousmane Dembélé et Raphinha.

Car Xavi avait procédé à de nombreux changements dans son onze titulaire pour cette journée intercalée. Un coup tactique qui a permis de faire souffler certains cadres, comme Sergio Busquets ou Gerard Piqué, et de refaire briller certains joueurs en manque de confiance, comme Frenkie de Jong ou Ansu Fati. Le jeune attaquant international, écarté de la dernière liste de l’Espagne, a marqué son premier but depuis le 10 septembre à Cadix.

Ce lourd revers est en revanche un gros coup dur pour Unai Emery, qui sortait de deux victoires contre l’Austria Vienne (1-0) en C3 et contre Osasuna (2-0) en Liga. Villarreal stagne ainsi à la 9e place du classement, à trois points des places européennes.