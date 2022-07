Le Barça poursuit son mercato XXL : Jules Koundé va s'engager avec les Catalans

L'opération rédemption est bel et bien entamée au Barça ! Déchus de leur trône en Liga depuis trois saisons maintenant, les Catalans veulent redorer leur blason. Pour ce faire, et malgré des mannes financières vides, les Blaugranas carburent à plein régime lors de ce mercato pour renforcer un noyau que d'aucuns jugent trop friable.

Après Raphinha (58 millions), Robert Lewandowski (45 millions), Franck Kessié (libre) et Andreas Christensen (libre), Barcelone devrait en effet officialiser une 5e arrivée estivale. Plusieurs journalistes espagnols annoncent en effet que le transfert de Jules Koundé (Séville) serait plus qu'imminent et devrait être officialisé dans les prochaines heures.

Sur les tablettes de Chelsea depuis des lustres, le défenseur français devrait donc filer entre les doigts des Blues pour rester en Liga et tenter de s'imposer en Catalogne. Pour l'instant, l'indemnité de transfert n'est pas connue mais rappelons tout de même qu'il y a quelques semaines, les dirigeants de Séville demandaient 60(!) millions pour leur défenseur. Reste désormais à voir combien les Catalans ont effectivement déboursé.